Quer planejar as viagens de 2017? Veja os feriados do ano

São Paulo — Começa o ano, fica a saudade das folgas de Ano-Novo e aflora a vontade de aproveitar melhor o verão. Mas nem todo mundo tem recesso ou consegue conciliar as férias com essa época do ano.

No entanto, há outras opções: quem quer viajar e descansar ainda vai ter diversas oportunidades em 2017 já que muitos feriados caem em dias próximos ao final de semana e podem ser emendados.

Dos onze feriados que já fazem parte do calendário nacional, dez deles caem em dias úteis e apenas um em um domingo. Entre as folgas em dias úteis, apenas uma cai em uma quarta-feira e, portanto, nove delas favorecem as “emendas”.

Se considerados esses “folgões”, o brasileiro pode ficar pelo menos 15 dias úteis sem trabalhar em 2017.

A EXAME.com separou uma lista com feriados nacionais neste ano e também os feriados municipais de aniversário de todas as capitais do país para você planejar suas folgas neste ano:

Feriados Nacionais:

1º de janeiro (domingo) – Confraternização Universal

28 de fevereiro (terça-feira) – Carnaval

14 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo

21 de abril (sexta-feira) – Tiradentes

1º de maio (segunda-feira) – Dia Mundial do Trabalho

15 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi

7 de setembro (quinta-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (quinta-feira) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quinta-feira) – Finados

15 de novembro (quarta-feira) – Proclamação da República

25 de dezembro (segunda-feira) – Natal

Feriados municipais de aniversário das capitais:

Janeiro

12- Belém (Pará)

25- São Paulo (São Paulo)

Fevereiro

04- Macapá (Amapá)

Março

01- Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

12- Recife (Pernambuco)

17- Aracaju (Sergipe)

23- Florianópolis (Santa Catarina)

26- Porto Alegre (Rio Grande do Sul)

29- Salvador (Bahia)

29- Curitiba (Paraná)

Abril

08- Cuiabá (Mato Grosso)

13- Fortaleza (Ceará)

21- Brasília (Distrito Federal)

Maio

20- Palmas (Tocantins)

Julho

09- Boa Vista (Roraima)

Agosto

05- João Pessoa (Paraíba)

16- Teresina (Piauí)

26- Campo Grande (Mato Grosso do Sul)

Setembro

08- São Luís (Maranhão)

08- Vitória (Espírito Santo)

Outubro

02 – Porto Velho (Rondônia)

24- Manaus (Amazonas)

24- Goiânia (Goias)

Dezembro

05- Maceió (Alagoas)

12- Belo Horizonte (Minas Gerais)

25- Natal (Rio Grande do Norte)

28- Rio Branco (Acre)