Quenianos vencem Maratona do Rio; brasileiros ficam em 2º lugar

Rio – Os quenianos dominaram a Maratona do Rio de Janeiro, neste domingo. Godfrey Kosgey venceu a prova masculina, enquanto Ednah Mukhwana chegou na frente na corrida feminina. A brasileira Mirela Saturnino ficou na segunda colocação, apesar do forte calor e da umidade na capital fluminense.

Godfrey Kosgey cruzou a linha de chegada em primeiro lugar ao registrar o tempo de 2h17min41s. Ele terminou a disputa com boa folga para o segundo colocado, o brasileiro Edmilson dos Reis Santana, com o marca de 2h21min01s. Edmilson venceu a prova carioca no ano de 2014.

Antônio Lima, também do Brasil, ficou em terceiro lugar, apesar de exibir dores na parte posterior da coxa esquerda nos metros finais. Ele terminou a prova caminhando, com o tempo de 2h22min33s. Outros dois brasileiros completaram o grupo dos cinco primeiros colocados. Foram eles: Sivaldo Santos Viana, quarto com a marca de 2h22min54s, e Eliezer de Jesus Santos, com 2h23min33s.

Vencedor da prova que teve largada no Recreio dos Bandeirantes e chegada no Aterro do Flamengo, Godfrey ressaltou que não foi fácil superar o calor e completar em primeiro lugar o percurso de 42,195km, mas comemorou também o fato de que pôde curtir a paisagem na corrida que passou por boa parte da orla da capital fluminense. “Foi minha primeira participação na Maratona do Rio. A prova foi muito dura por conta do calor, mas o visual recompensou. O percurso é ótimo”, destacou.

Na prova feminina, a queniana Ednah Mukhwana marcou 2h38min34s para assegurar a vitória. Ela já havia vencido a corrida em 2014. Mirela Saturnino, terceira colocada no ano passado, ganhou um posto em comparação a 2016 e terminou na segunda colocação, com o tempo de 2h39min02.

MEIA MARATONA – Também neste domingo foi disputada a Meia Maratona do Rio, que teve domínio de corredores brasileiros. Entre os homens, Giovani dos Santos ganhou com o tempo de 1h04min42s, ficando pouco à frente de Damião Ancelmo de Souza (1h04min55s), o segundo colocado. O pódio 100% nacional foi completado por Valdir Sergio de Oliveira (1h05min21s), Valério de Souza Fabiano (1h05min22s) e Mercio Ferreira da Silva (1h07min39s).

Já na prova feminina, a vitória ficou com Joziane Cardoso, que cravou 1h18s09 para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Ela também superou por pouco a segunda colocada, que foi a queniana Consolata Cherotich, com 1h18min28s. O terceiro lugar ficou com a brasileira Jessica Ladeira, com 1h18min52s. A queniana Christine Cheokemei (1h20min00s) e a brasileira Fabiana Cristine da Silva (1h20min20s) completaram o pódio desta prova, que teve largada na Praia do Pepê, na Barra da Tijuca, e chegada no Aterro do Flamengo.