“Que República é essa?”, diz Calero sobre R$ 22,5 mi de Geddel

Luiz Vassallo, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O ex-ministro da Cultura Marcelo Calero disse não estar “surpreso” com a apreensão de mais de R$ 22,5 milhões – contagem parcial – em um endereço, em Salvador, atribuído ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB).

“Não posso dizer que estou propriamente surpreso. Mas, de fato, é espantoso”.

Calero protagonizou a crise que culminou com a saída de Geddel do governo Temer, em novembro de 2016, quando pediu exoneração alegando que o peemedebista o pressionou. Hoje, Geddel está em prisão domiciliar na Operação Cui Bono?, que investiga desvios na Caixa Econômica Federal.

Quando estava à frente da pasta da Cultura, Calero deixou o cargo afirmando ter sido pressionado pelo então ministro da Secretaria Geral de Governo para a liberação, pelo Iphan da Bahia, de um prédio onde havia adquirido um apartamento.

Nesta terça-feira, 5, a Polícia Federal, no âmbito da Operação Tesouro Perdido, desdobramento da Cui Bono?, descobriu um apartamento, em Salvador, sem mobília, no qual estavam depositadas oito malas e sete caixas recheadas de notas de R$ 100 e R$ 50 – até as 18 horas, a contagem indicava a fortuna de R$ 22,5 milhões.

“Que República é essa? Depois de testemunhar o ‘homem de mais inteira confiança’ de Temer correndo com mala de dinheiro, hoje descobre bunker do seu mais próximo ministro, por quem pediu favores especiais, e que se vangloriava de amizade de décadas. Detalhe: envolvidos soltos”, afirmou.

Calero ainda disse agradecer “todos os dias pelo discernimento, pela fortaleza”, e por ter se “livrado dessa gente inescrupulosa”.

Em agosto, Geddel se tornou réu por obstrução de Justiça. O ex-ministro teria atuado para evitar a delação premiada do corretor financeiro Lúcio Funaro, que poderia implicá-lo em crimes de corrupção na Caixa Econômica Federal.