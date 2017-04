Quase 2 mil crianças ficam sem aula após morte de PM no Rio

Quase 2 mil crianças ficaram sem aula hoje (10) nas comunidades Lins de Vasconcelos, Camarista Méier, São João e Macacos, na zona norte do Rio de Janeiro, devido a uma operação das unidades de elite da Polícia Militar para prender os suspeitos de matar o soldado Anderson de Azevedo Marques, 31 anos, neste domingo (9).

O PM foi morto no bairro do Engenho Novo, nas proximidades dos morros onde houve a operação policial, durante uma abordagem a dois homens que estavam de moto.

Houve troca de tiros e o soldado morreu ao chegar ao hospital.

Um dos homens da moto e duas pessoas que passavam pelo local na hora do tiroteio também ficaram feridas. Todos foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

Na ação de hoje, seis pessoas foram presas.

A PM apreendeu uma pistola automática, uma granada e drogas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, duas escolas, quatro creches e um Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) não funcionaram por medida de segurança, deixando 1.911 estudantes sem aula.

Anderson Marques foi enterrado esta tarde no Cemitério Parque Jardim da Saudade, zona norte, na ala destinada aos policiais militares.

O policial estava na corporação há três anos.

Do início do ano até agora, 51 policiais militares do Rio de Janeiro morreram: 11 reformados e 40 da ativa – 11 em serviço e 29 em dias de folga.