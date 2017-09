Quadrilha tranca rua e explode dez caixas eletrônicos em SP

São Paulo – Um grupo de homens armados explodiu e roubou dinheiro de ao menos dez caixas eletrônicos após fechar uma rua com um ônibus no Centro de Juquitiba, na Grande São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 15.

Conforme a Polícia Militar, o grupo chegou em duas picapes à Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, no centro da cidade, e ordenou que o motorista e os passageiros deixassem o veículo fretado.

Eles atravessaram o ônibus para fechar a rua e invadiram uma agência da Caixa Econômica Federal. Em seguida, usaram dinamite para acessar o interior dos caixas e fugiram levando uma quantia em dinheiro não informada.

Com armas pesadas, os bandidos ainda dispararam para o alto e também atingiram uma agência do Santander na mesma rua, segundo a polícia.

A quadrilha com cerca de 10 integrantes seguiu com as picapes em direção ao município de Ibiúna, deixando o ônibus na rua.

Equipes fazem buscas na região nesta manhã e a Polícia Civil isolou as agências para perícia. Ninguém ficou ferido durante o ataque.