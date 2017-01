PV é 9º partido a formalizar apoio a Maia em eleição na Câmara

Brasília – Com uma bancada de seis deputados, o PV anunciou nesta sexta-feira, 27, apoio à reeleição do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O partido, que está à frente do Ministério do Meio Ambiente, foi a nona legenda a oficializar apoio à recondução do parlamentar fluminense na disputa marcada para a próxima quinta-feira, 2 de fevereiro.

Em nota, o líder do PV, deputado Evandro Gussi (SP), afirma que Maia conduziu a Casa com “habilidade, serenidade e grande abertura à legítima pluralidade da Casa” e trouxe a “estabilidade possível para o momento”.

“Tal comportamento, em um cenário tão delicado, confere-lhe, em nossa opinião, legitimidade para continuar à frente da Câmara dos Deputados”, diz.

O PV se soma a outros oito partidos que já anunciaram apoio à reeleição do deputado do DEM. Nessa quinta-feira, 26, PP e PRB oficializaram apoio.

Nas últimas semanas, já tinham anunciado DEM, PSDB, PSB, PSD, PCdoB e PR. Com esses apoios, Maia deve lançar sua candidatura na próxima terça-feira, 31 de janeiro.