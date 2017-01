PT na Câmara pede que juiz reveja sigilo sobre morte de Teori

Brasília – Em nota divulgada nesta noite, a bancada do PT na Câmara disse “estranhar” a decisão do juiz Raffaele Felice Pirro, da 1ª Vara Federal de Angra dos Reis (RJ), ao decretar sigilo nas investigações sobre a queda do avião que vitimou o ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki na semana passada.

Na mensagem, o partido defende a transparência nas apurações e pede que o magistrado reveja sua decisão.

“Diante do enorme interesse público sobre o episódio, consideramos imperativo que a apuração deste acidente seja feita com a maior transparência possível”, diz o texto assinado pelo líder Carlos Zarattini (SP).

Os petistas pregam que as investigações ocorram “de forma independente e cristalina”.

“Solicitamos, portanto, que o mencionado juiz reveja a sua decisão, de modo que não seja violado o direito da sociedade brasileira a informações de evidente e indiscutível relevância”, finaliza.