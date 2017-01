PT fará mistério sobre eleição da Câmara até o final

Brasília – O PT deve acabar com o mistério na próxima semana e se posicionar sobre quem o partido apoiará na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. A eleição ocorre na próxima quinta-feira, 2 de fevereiro.

De acordo fontes próximas a cúpula da legenda, o anúncio do apoio do PT deve ser feito apenas na véspera da votação. Na semana passada, durante reunião do diretório nacional da sigla, o partido teria decidido liberar as bancadas no Congresso.

O que teria feito o PT mudar de ideia? Para garantir uma vaga na Mesa Diretora da Casa, a legenda teria reconsiderado sua posição e estaria inclinada a apoiar a candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tenta a reeleição na presidência da Câmara.

Oficialmente, o PT afirma que apoiar Maia é uma possibilidade remota. Mas isso não é unanimidade dentro do partido. Isso pode explicar o apoio tardio do PT a candidatura do democrata.