PSOL pede cassação de Fernando Holiday, diz Folha

São Paulo – A bancada do PSOL no Diretório Municipal de São Paulo teria entrado com um pedido de cassação contra o vereador Fernando Holiday, do Democratas.

De acordo com a coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, a bancada acusa o Movimento Brasil Livre (MBL), do qual o vereador é representante, de tornar público o número de telefone das vereadoras Sâmia Bomfim e Isa Penna, ambas do PSOL, e incentivar ofensas pelo celular.

Procurada pelo jornal, a assessoria de Holiday negou o envolvimento do parlamentar na divulgação dos telefones e afirmou que o episódio poderia ter sido “montado pelas próprias vereadoras e suas equipes, acostumadas a mentir”.