PSDB tem tido atitude de cautela e vai esperar TSE, diz Alckmin

São Paulo – O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, reafirmou que o PSDB vai esperar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a cassação da chapa que elegeu Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014 para decidir sobre o apoio do partido ao peemedebista.

“Nós não vamos fazer nenhuma análise neste momento, porque a decisão do TSE começa no dia 6 (de junho)”, disse o governador à imprensa após participar de inauguração do escritório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em São Paulo.

“O PSDB tem tido atitude de cautela, de ajudar o Brasil. Não podemos agravar uma situação que já é grave. O foco é preservar a população, o emprego, a economia, agir com responsabilidade.”

Questionado por jornalistas sobre se participou de uma reunião com Temer em Brasília no final de semana, Alckmin disse que não saiu de São Paulo no sábado e domingo.

“Eu não participei de reunião.”

Já sobre a troca de ministros no fim de semana, Alckmin disse que essa é uma questão da área federal. “Ministro é cargo de confiança do presidente da República. Cabe a ele escolher.”

Ontem, Torquato Jardim, que era ministro da Transparência, foi anunciado na pasta da Justiça, ocupada por Osmar Serraglio.