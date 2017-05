PSDB na Câmara se reúne para discutir futuro de Aécio no partido

São Paulo – O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Ricardo Tripoli, vai consultar a bancada tucana em reunião agendada para a manhã desta quinta-feira, 18, sobre a permanência ou não do senador Aécio Neves na presidência do partido.

Trata-se de um encontro de rotina para discutir as pautas da semana. Com a divulgação de quarta-feira, pelo jornal ‘O Globo’, de que Aécio foi gravado pedindo R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, dono da JBS, sob o argumento de que precisava do dinheiro para sua defesa na Operação Lava Jato, o motivo da reunião passou a ser o futuro do senador.

A decisão sobre afastar ou não Aécio do cargo de presidente nacional do PSDB será tomada pela executiva nacional do partido, que é composta por 37 integrantes com direito a voto.

Ainda não há previsão para o encontro.