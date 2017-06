PSDB é fundamental para reformas e ambiente econômico, diz Jucá

Brasília – O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou nesta terça-feira que a decisão do PSDB, na véspera, de permanecer no governo foi uma atitude “importante” e sustentou que o partido é “fundamental” para as reformas trabalhista e previdenciária.

“É uma decisão importante para o país (de manter-se na base) porque o PSDB é fundamental para fazer as reformas, melhorar o ambiente econômico e social para que em 2019 a gente entregue o país a um outro presidente que tenha condições de governar já sob outra realidade”, disse o líder do governo a jornalistas.

Já sobre a decisão dos tucanos de recorrerem da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que absolveu a chapa Dilma-Temer na última semana, Jucá evitou se manifestar, argumentando que essa é uma posição interna do partido.

Questionado sobre o recurso a ser apresentado pelos tucanos ao Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a decisão do julgamento do TSE, que absolveu a chapa Dilma-Temer, Jucá afirmou que “isso é uma discussão interna do PSDB”, acrescentando que preside o PMDB e que não iria se manifestar sobre a posição de outra sigla.

Depois, diante da insistência de jornalistas, negou que o recurso cause constrangimento ao governo e argumentou que o PSDB, por ter sido o autor da ação que pedia a cassação da chapa no TSE, tem a previsão legal de recorrer, se assim quiser.