PSDB e DEM cancelam reunião que discutiria apoio a Temer

Brasília – A reunião que aconteceria entre dirigentes e líderes partidários do PSDB e DEM neste domingo para discutir o apoio ao governo Temer foi suspensa. A informação é da assessoria do líder do PSDB, Paulo Bauer (SC).

A reunião foi agendada na sexta-feira e estava confirmada até a manhã deste domingo. As assessorias de imprensa dos dois partidos já haviam informado que o encontro aconteceria às 17h com entrevistas para a imprensa a partir das 19h. Pouco antes do meio-dia, entretanto, a reunião foi cancelada sem qualquer especificação de motivos.

O governo teme que PSDB e DEM deixem a base. No momento, os partidos são considerados os mais fiéis à base. A leitura do Planalto é que, caso o PSDB deixe o governo, Michel Temer não conseguirá se manter na presidência.

Ao mesmo tempo em que a reunião do PSDB e DEM foi cancelada, um jantar do presidente com lideranças da Câmara e do Senado foi confirmado no Palácio do Alvorada. Temer irá receber integrantes da base às 19h. O convite aos líderes foi distribuído em nome do ministro da secretaria de governo Antonio Imbassahy (PSDB).