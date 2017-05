PSDB da Câmara decide continuar no governo Temer

Brasília – A bancada do PSDB na Câmara dos Deputados se reuniu nesta quarta-feira, 24, com o presidente nacional do partido, senador Tasso Jereissati (CE), para discutir o apoio ao governo Michel Temer, atingido diretamente pela delação de executivos da JBS.

Após mais de três horas de conversa, a bancada anunciou que continua na base do governo e não vai tomar decisões que agravem a crise brasileira.

“A nossa preocupação é ter estabilidade, calma e não afetar ainda mais o momento de tremenda fraqueza que as instituições estão passando. Toda nossa movimentação é no intuito de diminuir e resolver a crise, sem desconhecer os gravíssimos acontecimentos. Esse foi um consenso dentro da bancada”, defendeu Jereissati.

Apesar disso, o presidente do partido enfatizou que a legenda continuará acompanhando os desdobramentos da crise política “de hora em hora” e admitiu que as denúncias que desestabilizaram o governo Temer são “gravíssimas”.

Sem mencionar a PEC das eleições diretas, ele rechaçou ainda qualquer possibilidade do partido sair da Constituição.

“Nós vamos nos apegar à letra da Constituição. Isso é fundamental. Não vamos sair da Constituição um minuto sequer”, disse o tucano.

Além de Tasso Jereissati, participaram da reunião 41 deputados tucanos, o ministro das Cidades, Bruno Araújo (PE), o senador Cássio Cunha Lima (PB) e o presidente do Instituto Teotônio Vilela, José Aníbal.