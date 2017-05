Protesto contra Temer no Rio reúne 50 mil pessoas

Rio de Janeiro – Os manifestantes se aglomeram na Avenida Atlântica, em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde deste domingo (28), em protesto contra o presidente Michel Temer e a favor de eleições diretas para a Presidência da República. A organização do evento, realizado nas imediações do Posto 3, estima o público em 50 mil pessoas. A Polícia Militar não divulga estimativa.

Cantores como Mart’nália, Teresa Cristina e Pretinho da Serrinha já se apresentaram. Caetano Veloso e Milton Nascimento ainda vão cantar. Mart’nália cantou “Madalena do Jucu”, famosa na voz de seu pai,Martinho da Vila, inserindo o verso “fora, Temer/fora, Temer” em lugar de “Madalena, Madalena”.

Teresa Cristina perguntou ao público “vocês acham que o Aécio (Neves, senador afastado) será preso?” e emendou os versos “Acreditar, eu não, recomeçar, jamais” do samba “Acreditar”, famosa na interpretação de dona Ivone Lara.