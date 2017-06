Procon encontra comida vencida no Paris 6 e no Eataly

São Paulo – O Procon de São Paulo encontrou alimentos fora do prazo de validade nas cozinhas do Paris 6 e do Eataly, entre outros restaurantes badalados. A operação feita entre quinta (8) e terça-feira (13) em 23 estabelecimentos flagrou comida vencida em sete restaurantes, segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo.

No Paris 6, nos Jardins, havia 5 kg de linguiça fora do prazo. No La Pasta, dentro do Eataly, na Vila Nova Conceição, a blitz viu 130 kg de Nutella vencidos.

Os fiscais do Procon encontraram o problema em outros cinco restaurantes. Na Churrascaria Fogo de Chão, em Moema, havia feijão e peixe vencidos. No Jardim de Napoli, em Higienópolis, o Procon flagrou massas de fabricação própria e molho de tomate fora do prazo. No Terraço Itália, no Centro, os fiscais viram produtos já em uso sem data de abertura da embalagem.

O Procon vai divulgar nesta semana o resultado final da operação. As casas foram notificadas e têm prazo de 15 dias para se defender a partir do recebimento do auto de infração. A multa mínima é de R$ 614.

EXAME.com entrou em contato com o Procon, mas ainda não obteve retorno.

O que dizem os restaurantes

Ainda segundo o jornal Folha de São Paulo, o dono do Paris 6, Isaac Azar, disse que a linguiça não seria servida: eram duas amostras que ele havia pedido a empresas, mas que não chegou a experimentar porque está em Miami. O Eataly não se manifestou.

A Churrascaria Fogo de Chão disse que os itens vencidos eram amostras recebidas de fornecedores que já iriam para o lixo. O Terraço Itália alega que os produtos abertos eram leite e óleo usados nas preparações diárias e estavam na validade.

O Jardim de Napoli diz que a visita aconteceu em horário de trocas de equipe, “quando retiram os itens do dia anterior, todos devidamente etiquetados e prontos para serem descartados” e que os produtos que estavam abertos “eram para consumo imediato”.