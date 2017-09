“Privatizações não ameaçam soberania nacional”, diz Etchegoyen

São Paulo – O general Sérgio Westphalen Etchegoyen, ministro-chefe do gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, defendeu o programa de privatizações do governo de Michel Temer em entrevista exclusiva a EXAME.com.

“A preocupação com a soberania nacional é o começo do discurso que levou ao nosso déficit de infraestrutura. As privatizações não ameaçam a soberania nacional, e abordar a questão por esse ponto sempre acaba travando os projetos”, argumenta o general.

“Se a cada iniciativa nós formos acrescentando novos limites, não vamos conseguir recuperar nosso déficit de infraestrutura”, afirma Etchegoyen.

Questionado sobre o risco de entregar a infraestrutura do setor elétrico majoritariamente nas mãos de empresas chinesas, o general afirma que o interesse delas é um bom sinal.

“As empresas chinesas não vão tirar daqui as linhas de transmissão e levar para a China”, brincou. “Nós temos urgência em superar o déficit do setor elétrico e, se os chineses quiserem ajudar, eles serão mais que bem-vindos”.

Em relação às áreas mais sensíveis da segurança nacional, as regiões de fronteira, o general afirmou que a existência de assentimento prévio (uma autorização específica concedida para utilização das terras em áreas de fronteira) garante que não haja abusos.