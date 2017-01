Primeiro crime de líder de massacre no AM foi roubo de R$ 600

São Paulo – O primeiro crime que levou Marcio Ramalho Diogo à cadeia aos 21 anos foi o roubo de um mercadinho, de onde levou 600 reais. De acordo com VEJA, Diogo foi condenado a sete anos e oito meses de prisão nesse caso.

Aos 34 anos, o filho de uma empacotadora e um pai sem profissão liderou a chacina no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), presídio do Amazonas. Garrote, como é conhecido, ordenou a matança de 56 rivais.

Em sua carreira no crime, ele tem no currículo assalto, formação de quadrilha, tráfico de drogas e homicídio. Agora, ele é um dos homens da cúpula da facção Família do Norte, rival do PCC.

Garrote é apontado como o “xerife” da segunda maior barbárie do sistema carcerário brasileiro, perdendo apenas para o episódio no presídio do Carandiru, nos anos 1990. O PCC, por outro lado, já teria um plano para revidar o massacre.

Um comentário sobre a chacina no presídio na região Norte do país fez Bruno Júlio, secretário nacional de Juventude de Michel Temer, pedir demissão na última sexta.