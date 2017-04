Polícia apreende R$ 10 mi em joias em carro na via Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de R$ 10,5 milhões em joias em um veículo no município de Itatiaia, na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, por volta das 23h de ontem (6).

A fiscalização de rotina ocorreu no km 319 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro.

As joias estavam armazenadas em oito estojos compactos escondidos na blindagem do veículo.

A mercadoria não tinha nota fiscal e somente uma das joias estava avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão.

O condutor do veículo, de 50 anos, e seu advogado, que não tiveram os nomes divulgados, informaram que as joias pertenciam à empresa Sara Joias, em Ipanema, zona sul do Rio, cujo dono é o proprietário do veículo e tinha a documentação dos produtos.

O motorista, entretanto, não apresentou qualquer documento fiscal ou de procedência das joias no momento da detenção.

A ocorrência foi encaminhada ao Posto Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia, onde o condutor foi enquadrado em crime contra a ordem tributária.

Devido aos recentes casos de peças de alto valor compradas pelo ex-governador Sérgio Cabral, investigados no âmbito da Operação Calicute, pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, a Polícia Rodoviária Federal comunicou o caso à Polícia Federal no Rio que vai enviar agentes à delegacia para acompanhar o desdobramento do caso.

A Agência Brasil tentou contato com a Sara Joias, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta sobre a apreensão das peças.