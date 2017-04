Presidente do Senado tem previsão de alta da UTI pela manhã

Brasília – O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), permanece internado nesta sexta-feira, 28, no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, em observação na unidade de tratamento intensivo (UTI). O senador foi hospitalizado na madrugada de quinta-feira, dia 27, depois de sofrer um desmaio.

De acordo com o último boletim médico, divulgado na noite de quinta, há perspectiva de alta da UTI ainda na manhã desta sexta-feira.

O senador apresenta “bom estado geral e com melhora gradativa do quadro clínico”, segundo informações do hospital. Eunício Oliveira está “consciente, orientado e já caminha sozinho”, diz o boletim.