Presidente do Senado é internado em UTI após desmaio

Brasília – O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Brasília nesta quinta-feira após sofrer um desmaio de madrugada, mas exames de imagem apresentaram resultados normais, informou o Hospital Santa Lúcia.

“Encontra-se no momento internado na UTI, mantendo observação. Apresenta-se hemodinamicamente estável, sem necessidade de uso de drogas vasoativas. Reavaliações periódicas serão realizadas no decorrer do dia”, acrescentou o hospital em boletim.

Segundo a assessoria do senador, inicialmente pensou-se que Eunício havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral, o que acabou não se confirmando nos exames.

O presidente do Senado foi atendido primeiramente em uma clínica da capital federal e posteriormente transferido ao Santa Lúcia, acrescentou.