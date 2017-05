Presidente do PT comemora a liberdade de Dirceu

Brasília – O presidente do PT, Rui Falcão, comemorou na noite desta terça-feira (2) a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de revogar a prisão preventiva do ex-ministro José Dirceu.

“Saudamos a decisão do Supremo Tribunal Federal de libertar José Dirceu e esperamos que a mesma decisão se estenda ao companheiro João Vaccari (ex-tesoureiro do partido)”, escreveu o petista em nota divulgada pela presidência do partido.

A decisão também repercutiu no plenário da Câmara. Petistas foram à tribuna dizer que o ex-ministro estava preso de forma arbitrária há dois anos.

“O Supremo retomou o estado de direito neste País”, disse o líder da bancada do PT, Carlos Zarattini (SP).

Por 3 a 2, o STF colocou o ex-ministro em liberdade. O resultado do julgamento marca uma nova derrota para o ministro Edson Fachin (relator da Lava Jato no STF), o juiz federal Sérgio Moro e a força-tarefa da Lava Jato.

“Esperamos que o período dele (o ex-ministro José Dirceu) fora da prisão seja curto”, reagiu o procurador regional da República Carlos Fernando dos Santos Lima, da força-tarefa da Lava Jato, em Curitiba.