Presidente do PSDB quer prévias para escolher sucessor de Alckmin

São Paulo – O vereador Mário Covas Neto, presidente do PSDB da capital paulista, está pressionando a direção estadual do partido para que abra o processo de prévias para definir o candidato tucano ao Palácio dos Bandeirantes em 2018. A proposta dele é que o nome seja definido em outubro, um ano antes da eleição.

“O ideal é virar o ano com o candidato escolhido e estabelecer no estado o mesmo mecanismo da prévias usado na eleição para prefeito. Isso empolga internamente. Não temos um candidato óbvio”, disse o dirigente ao Estado.

A ideia, porém, não foi bem recebida no partido. “Eleição acontece em ano par. Isso não é para agora”, disse o governador Geraldo Alckmin Ele defende a realização de prévias para escolher os candidatos do PSDB ao governo e Palácio do Planalto, mas apenas no começo do ano que vem.

O PSDB está longe de um consenso sobre o sucessor de Alckmin, mas alguns nomes despontam nos bastidores: o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, o secretário de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro e o prefeito João Doria. (Daniel Weterman e Pedro Venceslau)