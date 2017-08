Presidente do Paraguai viaja ao Brasil para se reunir com Temer

Assunção – O presidente do Paraguai, Horacio Cartes, viajou nesta segunda-feira ao Brasil para se encontrar com seu colega Michel Temer em uma visita na qual também se reunirá com autoridades do Poder Legislativo e Judiciário, além de participar de uma reunião com empresários brasileiros, segundo informou a Presidência.

A visita de Cartes ao Brasil, que durará apenas um dia já que durante a tarde já retorna para Assunção, contará com diversas reuniões nas quais serão tratados temas comerciais, econômicos, legislativos e judiciários entre Paraguai e Brasil.

Em primeiro lugar, Cartes será recebido por Temer no Palácio de Planalto, em Brasília, onde se reunião de forma privada e depois se juntarão às delegações que os acompanham.

Ao término desse primeiro encontro com Temer, Cartes se deslocará ao Congresso brasileiro, onde será recebido pelo senador Eunício Oliveira, presidente da Câmara alta, onde o presidente paraguaio assinará o Livro de Ouro do Senado Federal do Brasil.

Ao meio-dia voltará a se encontrar com Temer em um almoço, desta vez no Palácio Itamaraty, onde será feita a entrega de uma Condecoração.

Após o almoço, Cartes visitará empresários brasileiros na sede da Confederação Nacional das Indústrias, onde oferecerá algumas palavras.

Na tarde, o governante paraguaio se reunirá com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia.