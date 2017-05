Presidente da OAB explicará pedido de impeachment de Temer

Brasília – O presidente da OAB Nacional, Claudio Lamachia, dará entrevista coletiva nesta segunda-feira, 22, às 15h30, na sede da entidade em Brasília, para explicar o pedido de impeachment do presidente Michel Temer, a ser protocolado na Câmara dos Deputados.

O Conselho Pleno da OAB reuniu-se no último sábado, dia 19, quando acolheu o voto proposto por comissão especial pela abertura do processo de impeachment contra o presidente Temer, por crime de responsabilidade. Foram 25 votos a favor e apenas uma divergência e uma ausência.

“Estamos a pedir o impeachment de mais um presidente da República, o segundo em uma gestão de 1 ano e 4 meses. Tenho honra e orgulho de estar nessa entidade e ver a OAB cumprindo seu papel, mesmo que com tristeza, porque atuamos em defesa do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. Esta é a OAB que tem sua história confundida com a democracia brasileira e mais uma vez cumprimos nosso papel”, afirmou Lamachia na ocasião da decisão do Conselho.