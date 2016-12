Prefeitura divulga datas de suspensão de rodízio em São Paulo

São Paulo – O rodízio municipal de veículos em São Paulo será suspenso nesta sexta-feira, 23, e volta a valer em 16 de janeiro, segundo informou a Secretaria Municipal de Transportes.

O rodízio municipal de veículos restringe a circulação no centro expandido da cidade de acordo com o dia e a placa do carro, das 7 horas às 10 horas e das 17 horas às 20 horas, considerados horários de pico no trânsito.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista que trafegar em locais e horários não permitidos pode ser penalizado com infração média, e receberá quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação(CNH) e multa de R$ 130,16.

Durante esse período, continua valendo o Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores Pesados, (Rodízio do Caminhão), a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC), e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Liberados

A secretaria informou ainda que os táxis estão liberados para circular em corredores e faixas de ônibus (à direita e à esquerda) nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Para os veículos comuns e de uso misto, nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, estarão liberadas para uso as faixas exclusivas à direita e à esquerda.

Não estarão liberadas para circulação as faixas operacionais de desvio da avenida Paulista. Já nos corredores, os carros podem circular das 15 horas de sábado, 24, até as 4 horas de segunda, 2.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista que transitar em corredores e faixas de ônibus em horários não permitidos pela regulamentação será penalizado com infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47 eperder sete pontos na CNH.

A secretaria também informou que a fiscalização da Zona Azul será suspensa nos dias 24,25, 31 de dezembro e 1º de janeiro nos bolsões internos e vias no entorno do Parque do Ibirapuera. Nos demais locais vale a sinalização vigente, alertou a pasta.