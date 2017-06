Prefeitura de SP concede Estádio do Pacaembu à iniciativa privada

A Prefeitura de São Paulo publicou hoje (1º), no Diário Oficial, o edital para concessão à iniciativa privada do Estádio do Pacaembu, na zona oeste da capital. O objetivo é gerar economia anual de R$ 9 milhões para os cofres municipais, valor correspondente aos gastos de manutenção com o estádio e o clube.

O Museu do Futebol, que pertence ao governo estadual, e a Praça Charles Müller estão de fora do edital. Os interessados devem entregar estudos sobre investimento, novas modalidades de uso e fontes de receita, no prazo de 2 de junho a 3 de julho.

Os projetos passarão por consulta pública e, posteriormente, licitação para a concessão. O contrato tem prazo mínimo de 10 anos.

O complexo tem área total de 75,5 mil metros quadrados (m2) , sendo 50 mil m2 do estádio com 40.199 assentos e 25,5 mil m2 de um centro poliesportivo com piscina olímpica, ginásio poliesportivo, ginásio de saibro, quadra externa de tênis, quadra poliesportiva externa, pistas de corrida, salas de ginástica e posto médico.

Como o imóvel é um bem tombado, os projetos dependerão de aprovação do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico e do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. O local foi inaugurado em 1940.