Prefeito de Curitiba tem melhora, mas permanece internado

O prefeito recém-empossado de Curitiba (PR), Rafael Greca (PMN), de 60 anos, permanece internado com quadro de saúde estável e teve melhora dos sintomas respiratórios. Greca foi hospitalizado ontem (2) após um quadro de embolia pulmonar.

O boletim médico divulgado na manhã de hoje (3) pelo Hospital Marcelino Champagnat informa a melhora no quadro respiratório do prefeito e que ao longo do dia ele vai passar por exames para acompanhar a evolução da saúde.

Nota divulgada ontem no site da prefeitura de Curitiba diz que Rafael Greca trabalha mesmo durante a internação e que a equipe médica responsável pelo tratamento optou por mantê-lo no hospital para ser medicado apropriadamente até que o quadro clínico volte ao normal.

Greca tomou posse no domingo (1°) e, de acordo com sua assessoria de imprensa, passou o dia bem, até que ontem, por volta do meio-dia, sentiu falta de ar. No sábado (31), Greca teve suspeitas de problemas cardíacos, fez exames, e a suspeita foi descartada.