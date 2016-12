Praias de São Vicente estão impróprias para banho, mostra boletim

A maioria das praias do litoral paulista está em boas condições para banho, segundo boletim da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (Cetesb).

A única cidade com restrições em todas as praias é São Vicente, onde há seis pontos impróprios para banho: Praia da Divisa, Ilha Porchat, Gonzaguinha, Itararé-Porto 2, Milionários e Prainha.

Já nas localidades vizinhas, os banhistas encontram sinal verde para entrar no mar em toda a orla da Praia Grande e podem se refrescar do calor com temperaturas acima dos 30 graus Celsius.

As condições também são boas para banho no litoral de Santos e nas demais praias do Litoral Sul (Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, Iguape e Ilha Comprida).

No Litoral Norte, estão impróprias para banho as águas da Praia do Perequê, no Guarujá; a Enseada R.R. Costábili, em Bertioga; a Preta do Norte, em São Sebastião; e Itaguá, no trecho da Avenida Leovegildo, em Ubatuba.