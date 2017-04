Povo é capaz de resistir a mais um golpe, diz Dilma sobre greve

São Paulo – Em sua página oficial no Twitter, a ex-presidente Dilma Rousseff fez comentários sobre as paralisações de várias categorias e protestos em diversas cidades do País contra as reformas trabalhista e da Previdência nesta sexta-feira, 28.

“A #GreveGeralNoBrasil mostra que o povo brasileiro é valente e é capaz de resistir a mais um golpe”, disse.

A petista também afirmou que a mobilização em defesa de direitos trabalhistas e previdenciários une os trabalhadores e “mostra a força da sua resistência”.