Post de grupo do Facebook traz placar de mortes nas prisões

Brasília — Com o nome “Direita ao Vivo”, uma comunidade no Facebook seguida por mais de 45 mil internautas traz posts diários com o placar das mortes nos presídios brasileiros.

Em sua última postagem sobre a crise penitenciária, o grupo trazia uma tabela com a classificação do que eles chamam de “série A dos Jogos Penitenciários”. Na liderança, aparece o Carandiru, em São Paulo, com 111 mortos, em referência ao Massacre do Carandiru, em 1992.

Em seguida, aparecem as penitenciárias de Manaus (60 mortos), Roraima (33), Urso Branco (27), em Rondônia, e Alcaçuz (26), no Rio Grande do Norte. O conteúdo também viralizou no WhatsApp.

Procurados por EXAME.com, os responsáveis pela página no Facebook não responderam a solicitação de entrevista até o fechamento da reportagem.