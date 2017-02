Políticos manifestam pesar por morte de Marisa Letícia

Diversas autoridades soltaram nota de pesar pela morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, que teve morte cerebral hoje (2).

A família comunicou que doará os órgãos. Ela está na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês desde o dia 24 de janeiro, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).

A Câmara dos Deputados fez um minuto de silêncio em homenagem à ex-primeira-dama e vai enviar condolências ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Confira as repercussões:

Presidente do Senado Federal, senador Eunício Lima

“A partida da ex-primeira-dama, Marisa Letícia Lula da Silva, abre um profundo vazio para sua família e para o companheiro de quase toda a vida, o ex-presidente Lula. D. Marisa nos deixa a sua dignidade e a sua simplicidade como legado.

Foi uma mulher forte, atuou na militância política com doçura e firmeza, mas foi, sobretudo, mãe e esposa extremamente dedicada aos seus entes queridos.

Ao ex-presidente Lula e à sua família e amigos, meu profundo pesar. Que Deus lhes conforte em sua graça.

Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) Presidente do Senado Federal”

Bancada do PT na Câmara dos Deputados

“A Bancada do PT na Câmara manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da ex-primeira dama Marisa Letícia, esposa e companheira de lutas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nas últimas décadas, dona Marisa foi uma incansável militante em prol das causas sociais e da luta do povo brasileiro por melhores condições de vida. Desde os primeiros momentos da formação do Partido dos Trabalhadores, sempre esteve presente, abrindo a porta de sua casa para os companheiros e companheiras que ao longo desses 37 anos uniram-se em torno de um projeto para transformar o Brasil em um país mais justo.

Expressamos a nossa solidariedade ao ex-presidente Lula, à sua família e aos amigos de dona Marisa. É um dia de luto, mas o espírito de luta de dona Marisa continuará a orientar milhares de militantes do PT e das causas populares.

A memória da esposa, mãe, militante e companheira que bordou a primeira estrela do PT sempre estará presente em nossos corações e mentes. Carlos Zarattini (PT-SP), líder do partido na Câmara dos Deputados”

Ex-presidenta Dilma Rousseff

“Hoje é um dia triste para todos nós, que conhecemos e admiramos Dona Marisa Letícia. Sabemos do amor e da força que sempre emprestou ao presidente Lula. Uma mulher de fibra, batalhadora, que conquistou espaço e teve importante papel político.

Dona Marisa foi o esteio de sua família, a base para que Lula pudesse se dedicar de corpo e alma à luta pela construção de um outro Brasil, mais justo, mais solidário e menos desigual, desde as primeiras reuniões sindicais na Vila Euclides, passando pela fundação do PT e da CUT, até a chegada à Presidência da República.

Nos últimos meses, ela e o presidente Lula foram vítimas de perseguições e experimentaram na pele grandes injustiças. Imagino que a dor de Lula agora é insuportável. Mas tenho certeza de que ele saberá superar este momento difícil, recebendo de todos nós, seus companheiros e admiradores, e do povo brasileiro, muitas preces e orações, repletas de carinho e solidariedade.

Estamos juntos, presidente Lula, agora e sempre.”

Bancada do PSDB na Câmara dos Deputados

“A bancada do PSDB na Câmara dos Deputados manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da ex-primeira-dama Marisa Letícia e presta sua solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seus filhos, netos e amigos pela perda irreparável.

Ricardo Tripoli, líder do PSDB”

Bancada do PPS na Câmara dos Deputados

“A bancada do Partido Popular Socialista na Câmara dos Deputados lamenta profundamente o falecimento da ex-primeira dama dona Marisa Letícia, ocorrido nesta quinta-feira (2), na cidade de São Paulo (SP). Marisa foi casada com o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) por mais de 40 anos.

O grupo de parlamentares se solidariza e presta condolências à família e amigos da ex-primeira dama que foi vítima de um AVC em janeiro de 2017. Deputado federal Arnaldo Jordy (PA) Líder do PPS na Câmara dos Deputados

Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg

“Recebi com grande tristeza a notícia da morte da primeira-dama Marisa Letícia.

Marisa sempre foi uma mulher de fibra, lutando ao lado do ex-presidente Lula por ideais de democracia e justiça social. Forte e serena, esteve presente em todos os momentos importantes da trajetória de Lula, das assembleias no ABC paulista aos comícios pelas Diretas Já, passando pelos dias em que Lula esteve arbitrariamente preso pela ditadura com base na lei de segurança nacional. Nas derrotas e vitórias eleitorais, lá estava Marisa, participando da história, acompanhando Lula, unindo política e afeto.

Presto minha solidariedade e transmito meus sentimentos ao ex-presidente Lula, que perdeu a companheira de mais de 40 anos, aos filhos Fábio, Sandro, Luís Cláudio e Marcos e a todos os familiares e amigos.

Rodrigo Rollemberg”