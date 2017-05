Políticos devem explicação e precisam facilitar solução, diz FHC

São Paulo – O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta quinta-feira que os políticos afetados por novas denúncias de corrupção devem uma explicação e, se necessário, precisam facilitar a solução da crise, ainda que com renúncia.

“Os atingidos por elas têm o dever de se explicar e oferecer à opinião pública suas versões. Se as alegações de defesa não forem convincentes, e não basta argumentar são necessárias evidências, os implicados terão o dever moral de facilitar a solução, ainda que com gestos de renúncia”, escreveu o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na sua página no Facebook.

O governo sofreu um duro golpe com a divulgação de notícia de que o presidente Michel Temer foi gravado dando aval a Joesley Batista, um dos controladores do frigorífico JBS, para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.

A gravação mostra também que o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), pediu 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista.

Segundo Fernando Henrique, a atual crise é grave e a solução deve seguir a Constituição.

“O país tem pressa… pressa para ver na prática medidas econômico-sociais que deem segurança, emprego e tranquilidade aos brasileiros. E pressa, sobretudo, para restabelecer a moralidade nas instituições e na conduta dos homens públicos”, escreveu Fernando Henrique.