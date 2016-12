Polícia suspeita de crime passional em caso de embaixador grego

São Paulo – De acordo com informações da revista VEJA, a esposa do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, teria participado do assassinato do marido. Ela e outras duas pessoas tiveram a prisão preventiva decretada nesta sexta-feira (30), de acordo com a publicação. A principal hipótese é de crime passional.

Segundo informações de VEJA, Françoise Amiridis, que é brasileira, teria planejado a morte do diplomata junto com o soldado Sérgio Gomes Moreira Filho, de 29 anos, com quem ela mantinha um suposto caso extraconjugal.

Ele teria confessado o crime depois que os investigadores mostraram que tinham uma filmagem dele entrando e saindo da casa de Amiridis em Nova Iguaçu na noite do crime.

Segundo informações do jornal EXTRA, a polícia trabalha com a hipótese de que o diplomata tenha sido morto dentro de sua casa em Nova Iguaçu.

Até o momento, EXAME.com não conseguiu contato com o delegado responsável pelo caso.

O embaixador da Grécia está desaparecido desde a última segunda-feira. Ontem, a polícia encontrou um carro com as características do veículo alugado pelo diplomata queimado e abandonado no Arco Metropolitano na entrada de Nova Iguaçu (RJ). Dentro dele estava um corpo carbonizado.