Polícia prende “braço direito” de Fernandinho Beira-Mar

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje (25) Marcos José Carneiro, conhecido como Periquito, considerado o principal fornecedor de armas e drogas do Comando Vermelho.

Carneiro é apontado como o braço direito do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira Mar.

Ele foi capturado em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, por policiais da delegacia da Pavuna (bairro da zona norte do Rio de Janeiro) com apoio de policiais civis de São Paulo, após trabalho de investigação e diligências, incluindo uma semana de monitoramento na cidade paulista.

O Portal de Procurados oferecia recompensa de R$2 mil por informações que levassem a Carneiro, que estava foragido da Justiça desde 2011.

Contra ele havia quatro mandados de prisão pendentes, dois deles por tráfico internacional de drogas.

Responsável pela arrecadação do dinheiro da venda de drogas na Favela Beira Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Carneiro tornou-se o maior fornecedor de armamento e entorpecentes do estado e expandiu esse abastecimento para fora do Rio, segundo investigações da Polícia Civil.

Segundo a polícia, Beira Mar, que está preso há 11 anos, ainda é considerado um dos principais chefes do tráfico no Rio.

Ele já passou por presídios federais como o de Catanduvas (PR), Campo Grande (MS) e Porto Velho (RO).

Atualmente, está em uma unidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e mantém o comando da organização de dentro do presídio, considerado de segurança máxima.