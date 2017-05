Polícia do Pará reforça segurança após 10 mortes em chacina

A polícia do Pará enviou reforços de efetivo para a região da Fazenda Santa Lúcia, no município de Pau D’Arco, para aumentar a segurança e intensificar as investigações depois que 10 pessoas foram mortas por policiais em confronto com um grupo armado na localidade, informou a Polícia Civil do Estado na noite de quarta-feira.

De acordo coma polícia, agentes das forças de segurança foram recebidos a tiros ao tentarem cumprir 16 mandados judiciais de prisão e buscas e apreensão contra suspeitos, e nove homens e uma mulher foram mortos devido ao confronto.

A ação diz respeito a uma disputa de terras na região. Segundo a polícia, um funcionário da Fazenda Santa Lúcia e familiares do proprietário apresentaram denúncia no mês passado de que foram vítimas de tentativa de homicídio atribuída ao grupo armado que travou confronto com a polícia.

“Os mandados de prisão foram emitidos justamente por conta de investigação sobre homicídio que vitimou um segurança da empresa Elmo, que fazia a segurança da propriedade, ocorrido no dia 30 de abril”, disse o secretário adjunto de inteligência da Secretaria de Segurança do Pará, Rogério Moraes, em nota no site da polícia.

A polícia disse que os mortos na ação ainda não foram identificados e que foram apreendidas 11 armas, incluindo um fuzil.