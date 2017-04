Polícia do DF avança sobre célula do PCC com Operação Legião

São Paulo – A Polícia Civil do Distrito Federal cumpre na manhã desta segunda-feira, 10, 54 mandados de prisão contra supostos integrantes de uma célula da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) que atuariam no Distrito Federal e entorno.

Dos mandados executados, 43 são contra alvos que já se encontram no sistema prisional e, por isso, são realizadas busca e apreensão em suas celas.

Batizada de “Legião”, a ação dos policiais civis é realizada no Complexo Penitenciário da Papuda e no Centro de Progressão Provisória (CPP) no Distrito Federal e nos presídios de Luziânia Águas Lindas, Planaltina de Goiás e Novo Gama, todos no Estado Goiás.

A operação é coordenada pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Deco) com apoio de 80 policiais do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e da Divisão de Operações Especiais (DOE).

Assim como a facção principal que atua nos presídios de São Paulo, o grupo alvo da Operação Legião teria uma organização hierarquizada e seria coordenado por um detento de um presídio localizado na cidade paranaense de Foz do Iguaçu.