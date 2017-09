Polícia Civil prende traficante que comandou invasão da Rocinha

Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e do Departamento Geral de Polícia Especializada (DPGE) prenderam hoje (23) Luiz Alberto Santos de Moura, conhecido como “Bob do Caju”. Os agentes tiveram o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Bob do Caju é um dos responsáveis pela invasão da Rocinha no domingo passado (17), na disputa de poder entre dois grupos rivais comandados pelos traficantes Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, que está preso Penitenciária Federal de Porto Velho (RO), e seu ex-segurança Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157.

Ainda segundo a polícia, Bob do Caju é integrante da facção Amigos dos Amigos, a mesma em que Nem da Rocinha é um dos chefes.

A Secretaria de Segurança do Rio marcou para esta manhã, às 11h30, uma coletiva com o Secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, e o chefe de Polícia Civil, Carlos Augusto Leba. Eles darão mais informações sobre a prisão do traficante.

Também participarão da entrevista subsecretários da Polícia Civil e os delegados Marcelo Martins, diretor do DGPE e Maurício Mendonça, titular da DRF.