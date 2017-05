PM usa bombas de gás para dispersar protesto na Alerj

Rio – A Polícia Militar usou pelo menos quatro bombas de gás para tentar dispersar manifestantes que estão do lado de fora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A ação acontece em ruas laterais da assembleia, para onde um grupo de manifestantes se deslocou na tentativa de entrar na Alerj. Todos os acessos do público à casa estão fechados.

A maior parte dos manifestantes está concentrada na frente do legislativo estadual, onde até o momento não houve tumulto.

Um grupo decidiu se deslocar para uma via lateral após anúncio no caminhão de som de que os deputados já estavam votando o aumento da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14% – e com a proposta em vias de ser aprovada.

Com as primeiras bombas, o comércio nas ruas próximas à Alerj começou a fechar as portas.