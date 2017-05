PM faz revista em manifestantes que chegam a ato em Brasília

Brasília – A Polícia Militar fez um bloqueio na entrada da Esplanada dos Ministérios, no eixo monumental, para negociar com os manifestantes da marcha das centrais sindicais a passagem dos carros de som que acompanham o protesto contra as reformas e pela renúncia do presidente Michel Temer.

Os manifestantes também são revistados pela PM na entrada da Esplanada para evitar que ingressem no local com objetos cortantes ou perfurantes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o movimento ainda reúne cerca de 25 mil manifestantes.

A expectativa dos organizadores, no entanto, é de que a manifestação cresça ao longo do dia e em seu ápice, por volta de 16 horas, reúna cerca de 100 mil pessoas.