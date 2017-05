Plenário do STF decidirá sobre prisão de Aécio, diz Globonews

A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão do senador Aécio Neves (PSDB-MG) em ação decorrente da operação Lava Jato, e o relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decidiu encaminhar a solicitação ao plenário da corte, de acordo com a emissora Globonews.

Aécio é alvo nesta quinta-feira de operação da PF que cumpre mandados de busca e apreensão em endereços do senador no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em seu gabinete no Congresso Nacional, ações que são desdobramento da operação Lava Jato.

Aécio também foi afastado pelo STF do mandato de senador, de acordo com uma fonte da Polícia Federal.

A operação foi deflagrada depois que Aécio foi gravado pedindo 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista, um dos donos do frigorífico JBS, segundo reportagem do jornal O Globo na noite passada confirmada à Reuters por três fontes.