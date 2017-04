Playboy no Brasil afasta sócio após acusação de assédio sexual

São Paulo – Depois de acusações de assédio sexual de um grupo de modelos, a PBB Entertainment, que detém os direitos de publicação da revista Playboy no Brasil, anunciou que irá afastar um de seus sócios, o empresário André Luís Sanseverino.

Oito modelos que trabalharam no relançamento da Playboy em Florianópolis (SC) afirmam que Sanseverino teria proposto sexo e pedido fotos delas nuas em troca de trabalho. Após recusarem os pedidos, elas alegam que não foram mais chamadas para trabalhar na revista. As informações são do programa Fantástico, da TV Globo. Elas entraram com um ação contra ele na Justiça.

As modelos também estão processando o outro dono da publicação, o empresário Marcos Aurélio de Abreu Rodrigues e Silva, por assédio sexual. Ao Fantástico, ambos negaram as acusações.

A revista Playboy deixou de ser publicada pela Editora Abril em 2015 e foi relançada pela PBB Entertainment em 2016. Veja a íntegra da nota da empresa sobre o caso:

“A PLAYBOY BRASIL declara que repudia toda forma de desrespeito contra a mulher.

Informamos que decidimos pelo total afastamento do sócio André Sanseverino, por prazo indeterminado, de quaisquer atividades relacionadas à PLAYBOY. Assim, qualquer declaração dada por André Sanseverino não reflete em absolutamente nada os valores da PLAYBOY. O mesmo encontra-se afastado da empresa e não responde mais pela mesma.Acreditamos de forma franca e honesta que ele deverá colaborar para elucidar os fatos até que as denúncias sejam apuradas.

A PLAYBOY, ao longo de sua história, vem coadjuvando em defesa e em busca da liberdade e empoderamento das mulheres, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. E não será diferente neste momento.

Atenciosamente,

PBB EDITORA S.A”