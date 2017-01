Pimentel defende uso de helicóptero oficial com decreto de Aécio

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, publicou ontem (2) nas redes sociais uma justificativa após ser flagrado usando helicóptero oficial para buscar o seu filho em Escarpas do Lago, condomínio localizado no município de Capitólio (MG), às margens da represa de Furnas. Ele afirmou que não houve nada de ilegal.

Pimentel negou qualquer infração e mencionou o Decreto 44.028/2005, que regula o uso de aeronaves oficiais. Assinado por Aécio Neves durante sua gestão no governo de Minas, o decreto determina em seu Artigo 3º que “as aeronaves do grupo de transporte especial destinam-se ao atendimento do governador do estado, em deslocamento de qualquer natureza, por questões de segurança”.

O filho de Pimentel havia participado de uma festa de réveillon na casa de amigos, em Escarpas do Lago. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o governador chegando ao local no dia 2 de janeiro.

Em seguida, ele retorna ao helicóptero com o filho para deixar o local. A distância em linha reta entre Belo Horizonte e Capitólio é de aproximadamente 235 quilômetros.

Pimentel disse que sua intenção era passar o dia no local. “Ainda no vôo de ida, ele comunicou-se comigo, dizendo que não se sentia bem, e perguntou se não me incomodaria voltar mais cedo com ele para Belo Horizonte, em vez de almoçar lá. Obviamente, eu concordei e voltamos juntos, logo após o pouso, ainda de manhã”