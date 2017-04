Piada de Bolsonaro sobre sua filha gera revolta nas redes sociais

São Paulo – O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) adicionou mais uma frase a sua lista de declarações polêmicas em palestra proferida na sede do Clube Hebraica, no Rio, nesta segunda-feira (3). Desta vez, o alvo da afirmação foi sua filha Laura, de seis anos.

“Eu tenho cinco filhos. Foram quatro homens, aí no quinto eu dei uma fraquejada e veio uma mulher”, disse o deputado, sob risos da maior parte dos espectadores. Confira o vídeo a seguir:

A “brincadeira” do parlamentar gerou revolta nas redes sociais, sobretudo do público feminino, que considerou suas palavras machistas e misóginas.

Essa é a mensagem aos fãs de Bolsonaro que têm filhas, companheiras e mães. https://t.co/4auIRhhSUd — Samantha Klein (@samklein) April 5, 2017

O dia mal começou e já temos treta na Internet por conta do Bolsonaro! QUE DELÍCIA — BRUCOLAS (@brubslimaa_) April 6, 2017

“Tenho 5 filhos. Foram 4 homens, a quinta eu dei uma fraquejada e veio uma mulher” Disse Bolsonaro.

Pelo que entendi a filha não é dele. — Jose Felipe Valentim (@FelipeToperia) April 6, 2017

Bolsonaro disse que depois de fazer 4 filhos homens, fraquejou e fez uma mulher. Quem não tem o que dizer, não deveria abrir a boca. — silvia bastos (@sil7533) April 6, 2017

Eu vi esse vídeo do Bolsonaro e as minhas chances de talvez repensar em ter filho caíram instantaneamente — Gabriela (@rlgabi) April 6, 2017

Os filhos de Bolsonaro, o também deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), saíram em defesa do pai. Segundo Eduardo, fica “claro que foi uma brincadeira, tanto que [os espectadores] deram risada”. Já Carlos afirmou que “conhece o seu pai e sabe o que passa na cabeça dele”, antes de condenar o que considera um “mimimi boçal” de seus críticos.

Acompanhe as HISTÓRIAS do meu instagram e veja como tratamos nossa princesinha. pic.twitter.com/xFyuy09Jji — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) April 6, 2017

Conheço meu velho e sei o q passa na cabeça dele: "se for p/ mudar ou se continuarem seguindo c/ o mimimi boçal, q escolham outro!" Simples! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 6, 2017

Além de Carlos e Eduardo, Jair Bolsonaro tem outros dois filhos: Flávio, deputado estadual no Rio, e Renan, esse último de seu segundo casamento.

Na mesma apresentação, o aspirante à presidência da República também prometeu que irá acabar com todas as reservas indígenas e comunidades quilombolas do país caso seja eleito em 2018 e que, se depender dele, “todo mundo terá uma arma de fogo em casa”.