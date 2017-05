PGR pede prisão do senador Aécio Neves

São Paulo – A PGR tinha pedido a prisão do senador Aécio Neves ao STF, mas o ministro Edson Fachin concedeu só o afastamento, segundo a Globo. Ele disse que a prisão deve ser discutida pelo plenário do Supremo.

O STF também afastou o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB), após pedido da Procuradoria-geral da República com base na delação de Joesley Batista e pessoas ligadas ao grupo J&F.

Aécio foi gravado solicitando R$ 2 milhões ao empresário e Rocha Loures foi filmado pela Polícia Federal recebendo valores do empresário.

Na conversa gravada, Joesley e Aécio negociam de que forma seria feita a entrega do dinheiro. O empresário teria dito que se o senador recebesse pessoalmente o dinheiro, ele mesmo, Joesley, faria a entrega.

E, se Aécio mandasse um preposto, o empresário faria o mesmo. Foi quando o senador disse a seguinte frase: “Tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu. Vamos combinar o Fred com um cara seu porque ele sai de lá e vai no cara. E você vai me dar uma ajuda do c***.”.

(com Estadão)