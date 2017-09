PF prende suspeitos de mandar cocaína para Europa em navios

A Polícia Federal cumpre nesta segunda-feira 127 mandados de prisão em cinco Estados e no Distrito Federal como parte de uma operação para desarticular um esquema de tráfico internacional de cocaína que enviou mais de seis toneladas da droga para a Europa usando o porto de Santos como principal local de saída, informou a PF.

Mais de 800 agentes também cumprem 190 mandados de busca e apreensão na chamada operação Brabo, iniciada em agosto de 2016 e realizada em cooperação com a agência de combate às drogas dos Estados Unidos, a DEA. Foram cumpridos mandados no Estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, além do DF.

Segundo os investigadores, além do porto de Santos a quadrilha também utilizava os terminais de Salvador e Itajaí para enviar a droga dentro de contêineres.

Foram interceptados carregamentos que já haviam sido remetidos aos portos de Antuérpia (Bélgica), Shibori (Inglaterra), Gioia Tauro (Itália) e Valência (Espanha), de acordo com a PF.

“Diferentes grupos organizados e especializados, atuantes no Brasil e na Europa, se associavam entre si, conforme as necessidades que tinham em cada negócio ilícito que pretendiam realizar. A cocaína pura vinha dos países produtores para ser estocada em diversos locais na cidade de São Paulo e ser enviada à Europa pela via marítima”, disse a polícia em comunicado.

A operação foi autorizada pela Justiça Federal de São Paulo.