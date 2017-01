PF prende suspeitos de exportar drogas pelos Correios

A Polícia Federal (PF) prendeu hoje (18) em São Paulo dois homens por tráfico internacional de drogas e apreendeu 89 pacotes de cocaína. Os suspeitos, que são irmãos, enviavam a droga pelos Correios para países da Europa e Ásia.

As investigações começaram em abril do ano passado, quando a PF foi avisada pela Alfândega da Receita Federal nos Correios em São Paulo da apreensão de correspondências postadas em agências de Santo André, São Bernardo e São Paulo com destino ao exterior com substâncias ocultas que poderiam ser drogas.

“A partir de então, foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos, quando as substâncias, enviadas ao exterior em envelopes prateados lacrados colocados em meio a certificados, diplomas e outros produtos de papelaria, foram encaminhadas para a perícia, confirmando se tratar de cocaína”, informou a PF por meio de nota.

As 89 remessas apreendidas hoje foram analisadas pela PF no âmbito do Projeto Faro Fino, ação permanente de triagem de correspondências e encomendas apreendidas com drogas ocultas nos Correios.

A investigação prosseguirá para identificação dos fornecedores das drogas e outros possíveis participantes do grupo.