PF prende ex-ministro de Temer Henrique Eduardo Alves, diz jornal

São Paulo – A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira Henrique Eduardo Alves, ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Câmara dos Deputados, de acordo com reportagem publicada no jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a publicação, o mandado de prisão foi expedido pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte e faz parte de um desdobramento das delações da Odebrecht. O ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), já preso no Paraná, também teve pedido de prisão decretado, ainda segundo o jornal.

A operação investiga corrupção e lavagem de R$ 77 milhões na construção da Arena das Dunas, em Natal, de acordo com a GloboNews. A reportagem informa que são cumpridos 33 mandados, sendo cinco mandados de prisão preventiva (sem prazo), seis de condução coercitiva, e 22 de busca e apreensão nos no Rio Grande do Norte e no Paraná.

A investigação se baseia em provas da Lava Jato, que apontam o pagamento de propina a Cunha e Alves em troca de favorecimento a duas grandes construtoras envolvidas na construção do estádio, ainda segundo a emissora.

