PF pede explicação a Temer sobre conversa com Joesley, diz Globo

A Polícia Federal questionou o presidente Michel Temer sobre a relação com o ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, preso no fim de semana, e pediu explicações do presidente sobre a conversa com o sócio da JBS Joesley Batista gravada pelo empresário, segundo reportagem da TV Globo nesta terça-feira.

As perguntas fazem parte dos questionamentos enviados pela PF a Temer na segunda-feira a respeito do inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal (STF) a que ele responde a partir da delação de Joesley. O teor das perguntas, até o momento, não foi divulgado oficialmente pela PF.

A partir do recebimento, o presidente tem 24 horas para responder aos questionamentos, segundo decisão tomada na semana passada pelo ministro Edson Fachin, relator do inquérito no STF.