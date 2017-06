PF faz operação contra ex-governador espanhol por desvios

Policiais federais fazem hoje (13) uma ação para recolher provas em uma investigação contra o ex-governador da Comunidade Autônoma de Madri, na Espanha.

Os nove mandados de busca e apreensão e dois de condução coercitiva à delegacia estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Os mandados foram expedidos pela 9ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro a pedido do Juízo de Instrução de Madri.

O ex-governador Ignacio González, que comandou a província de 2012 a 2015, é acusado de desviar 21 milhões de euros, dinheiro público da Comunidade de Madri.

Segundo a Polícia Federal, González teria garantido concessões públicas a determinadas empresas que participavam do esquema.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, está sendo investigada a compra de uma empresa brasileira de exploração de água com um preço superfaturado, como parte do esquema.

Os dois mandados de condução coercitiva são contra os ex-controladores da empresa brasileira adquirida, que serão ouvidos pelo Juízo da 9ª Vara Federal Criminal.